Саша Бо уменьшила губы и пожаловалась на последствия уколов красоты: "Заметила фиброз и комочки"

Украинская блогерша Саша Бо сообщила своим поклонникам, что снова уменьшила губы.

Как отметила знаменитость, процедуру по "растворению" губ она сделала второй раз за последнее время и очень этому радуется. Саша рассказала, какими были последствия уколов филлерами, о которых ее никто не предупредил:

Саша Бо до уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Сейчас в моих губах ровно ноль гиуалуроновой кислоты. Я очень устала. От того, что препарат мигрирует, он становится какими-то гулями, кожа после того, как выводите филлер, имеет вид какого-то воздушного шарика, как у старшей женщины, сморщенная какая-то такая. Потому что постоянно находясь в надутом состоянии кожа растягивается и это реалии.Это факт. И когда вы отекаете, а филлер мигрирует в лицо, ты вы выглядите как алкоголичка, которую утром просто раздуло и это не совсем эстетик и это не совсем то, к чему я стремилась, когда увеличивала губы. Я не знала, что могут быть такие последствия", — пожаловалась Саша Бо.

Саша Бо до уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша поразмыслила над тем, что, возможно, есть какие-то другие способы придания объема, мягкости губам и более красивой формы, "но точно не филлер".

Саша Бо уменьшила губы / Фото: instagram.com/sashaabo

"Оно красиво до поры до времени, а потом вылазит боком", – констатировала Саша.

Саша Бо уменьшила губы / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша добавила, что она не против уколов красоты: "За" то, чтобы "увлажнять" губы филлером, но не увеличивать их в четыре раза и кардинально менять форму", — отметила блогерша.

Саша Бо уменьшила губы / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо уменьшила губы / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, что в начале сентября Саша Бо во второй раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал ее бывший одногруппник Платон Тарнавский. Он сделал предложение блогерше относительно давно, но она долгое время не решалась об этом рассказать из-за войны в Украине.

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