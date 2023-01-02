Саша Бо в цветастом нижнем белье похвасталась соблазнительными формами

Украинская блогерша Саша Бо подогрела интерес своих поклонников новыми откровенными кадрами.

У сторис в Instgaram знаменитость похвасталась своей стройной фигурой и соблазнительными формами в нижнем белье. Саша показала обольстительные медленные движения перед зеркалом в сексуальном черном комплекте с цветастым принтом и блестящими элементами.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Также на теле Бо поклонники могли рассмотреть татуировку – большой цветок. Откровенные кадры блогерша оставила без подписи.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Таким контентом с поклонниками Саша делится во время отдыха на одном из украинских горнолыжных курортов. Кстати, недавно Саша Бо серьезно травмировала глаз, однако, судя по фото, рана уже зажила.

Читайте также: