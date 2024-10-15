Саша Бо в нижнем белье похвасталась новым тату на всю спину, которое набивала более 16 часов

Блогерша придала изображению символизма.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась настоящим произведением искусства на теле.
Так, 28-летняя многодетная мама прибегла к кардинальным переменам и решилась сделать татуировку. Саша провела в тату-салоне более 16 часов и через несколько сеансов набила цветную тату на всю спину. Блогерша выбрала довольно символическое большое изображение летящего феникса.
О кардинальных изменениях на теле Саша Бо известила фанатов, опубликовав соответствующее фото в постели. На картинке звезда Сети позирует в нижнем белье, сидя спиной к камере.
Знаменитость не стала подписывать снимок и прокомментировала его смайликами птицы и огня. А вот ее подписчики были в восторге от увиденного, поэтому оставили немало лайков и комментариев под постом.
- Фантастическая. Глубинная трансформация и, кажется, я прекрасно понимаю, о чем она. Себе тоже давно хочу сделать феникса, очень отзывается
- Ну это нереально красиво. Я не люблю большие татуировки, но это прекрасно
- Теперь ваша спинка как картина из музея, которую хочется рассматривать
- Очень красиво и изысканно. Также захотела себе тату феникса
Напомним, недавно кардинальными изменениями в своей внешности делилась жена танцовщика Евгения Кота. Гимнастка Наталья Татаринцева ошеломила своей фигурой на третий месяц после родов и показала фото соблазнительной фотосессии.
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