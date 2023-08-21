Саша Бо в нижнем белье засветила немалый животик и призналась, что ее беспокоит во время третьей беременности

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо показалась в нижнем белье и рассказала, какие проблемы ее беспокоят во время третьей беременности.

Пикантным снимком знаменитость поделилась в Instagram-stories. На фото Саша предстала в нижнем белье. Блогерша, которая находится на 25 неделе беременности, продемонстрировала немалый животик.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Также звезда Сети поделилась, с какими проблемами столкнулась во время третьей беременности. По словам Саши, ее в последнее время все чаще беспокоит тонус матки или "каменный живот". Поэтому сейчас блогерша находится дома и крайне редко куда-то выходит.

"Все чаще беспокоит тонус, который быстро проходит. Не очень приятно, когда каменный живот застает где-то на улице или за рулем, поэтому я продолжаю вести энергосберегающий образ жизни. Дома под кондиционером", — поделилась Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, сейчас Саша Бо ждет рождения девочки. Как ранее говорила блогерша, ориентировочно в ноябре она в третий раз станет мамой. Однако в начале полномасштабной войны знаменитость тоже была беременна. Из-за пережитого стресса у Саши случился выкидыш и она потеряла ребенка.

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