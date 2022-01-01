Саша Бо в обтягивающем платье показала страстные поцелуи со своим бойфрендом

Звезда показала семейную идиллию.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо не может насладиться своим новым любимым.

Новым год они, конечно, встречали вместе. Любимый звезды, стоматолог Платон Тарнавский, встретил 2022 год в деловом костюме, а Саша – в черном изысканном обтягивающем платье.

К слову, влюбленные просто не могут налюбоваться друг другом. Они постоянно нежно целуются и обнимаются. Кстати, Саша в своем Instagramе показала романтический ролик. На видео блогер страстно целовалась с Платоном.

"Счастливого Нового года", – поделилась Саша.

К слову, первый день нового года знаменитость провела в семейном кругу. Она вместе с близкими смотрела "Гарри Поттеру".

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