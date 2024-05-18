Саша Бо в слезах состригла волосы и пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Боялась насмешек"

Блоггерша кардинально изменила прическу.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась новой прической.
Так, в своем фотоблоге Саша призналась, что впервые в жизни состригла длинные волосы и осталась с каре. Впрочем, решиться на столь кардинальные изменения имиджа ей было непросто. По словам блогерши, она обратилась к парикмахеру из-за проблем со здоровьем и сильного выпадения волос. В подробности Саша Бо вдаваться не стала, однако поблагодарила за поддержку в непростой период.
"Сначала я вообще не хотела ничем делиться, потому что думала, что мы уже почти потеряли все человечное внутри. Боялась насмешек, обесценивания моего состояния и переживаний, злорадств и токсичных обсуждений. Но я ошибалась. Спасибо, что вы у меня есть. Впервые я обрезала волосы больше, чем осталось на голове. Впервые такое странное состояние. Впервые не вышла укладка. Впервые каре. Одно дело – отрезать каре, потому что душа нуждается в переменах и совсем другое – когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь и не умеешь даже укладку сделать, потому что волосы другие… Совсем другие. Не мои", - отметила знаменитость.
Подписчики Саши уже поддержали ее и оставили в комментариях много теплых слов и комплиментов:
- Красивая! Невероятная! Стильная! Будьте здоровы и счастливы, Сашенька
- Как бы сказала баба: "Ой, и стоило было плакать, смотри как хорошо"
- Красотка. Очень Вам подходит новая стрижка. Такая девочка нежная
- Невероятно стильно выглядит!
Напомним, недавно жена Виктора Павлика Екатерина расплакалась и также рассказала о проблемах.
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