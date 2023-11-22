Саша Бо в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденной дочери

Девочка появилась на свет в Ивано-Франковске.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой.

Радостным известием знаменитость поделилась в Instagram. Как рассказала блогерша, она родила дочь 21 ноября. Девочку назвали Вера:

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330г, 49см", – призналась молодая мамочка.

Как отметила Саша Бо, роды проходили в Ивано-Франковске. Впрочем, о том, как чувствует себя роженица и малыш – знаменитость не рассказала.

Также Саша уже успела запостить первые фото новорожденной. Блогерша не из суеверных мам и решила показать свое счастье поклонникам.

Саша Бо в третий раз стала мамой / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо в третий раз стала мамой / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо в третий раз стала мамой / Фото: instagram.com/sashaabo

Отметим, что для Саши Бо это третий ребенок. Девочку блогерша родила своему мужу, стоматологу Платону Тарнавскому, за которого вышла замуж в начале сентября 2022 года. Также от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом Саша имеет двух сыновей – 7-летнего Платона и 5-летнего Евгения.

Напомним, что недавно Саша Бо очаровала поклонников кадрами из нежной семейной фотосессии вместе с мужем. На фото знаменитость предстала на последнем месяце беременности.

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