Саша Бо вблизи показала свое лицо до и после пластической операции

Блогерша-миллионница Саша Бо поделилась результатами своей пластической операции на лице.

В сторис в Instagram знаменитость решила пообщаться со своими подписницами на тему филеров для лица. В свое время Саша тоже пыталась увеличить губы с помощью инъекций красоты, однако ей этот опыт не понравился.

Именно поэтому еще осенью прошлого года звезда соцсетей решилась лечь под нож хирурга, чтобы исправить форму верхней губы. Саше сделали операцию булхорн, во время которой врачи сократили расстояние между носом и верхней губой, сделав ее больше.

Блогерша сравнила вид своего лица до операции и после и заметила, что результат после пластики ей нравится больше.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Также Саша показала свое лицо вблизи, где можно хорошо разглядеть оставшийся шрам сразу после процедуры. Знаменитость подчеркнула, что не призывает всех делать такие операции, впрочем, считает, что результат от них гораздо лучше, чем от филеров.

"Чик-чик и спокойствие на всю жизнь. Не агитирую делать пластические операции, если что. Просто демонстрация. А на счет филлеров подумайте и подойдите к процедуре сознательно, с мыслью о внешнем виде в будущем", — написала Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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