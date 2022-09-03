Саша Бо во второй вышла замуж: "Официально Тарнавская"

Украинская блогерша Саша Бо поделилась с поклонниками радостной новостью.
Блогерша Саша Бо во второй раз вышла замуж.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Саша вместе с бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавским, показала фото, где счастливые новоиспеченные супруги в свадебном образе едут в автомобиле.
"Официально Тарнавская", – коротко подписала фото счастливая жена.
К слову, 17 августа влюбленные подали документы в ЗАГС Ивано-Франковска.
Отметим, о том, что Саша Бо во второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле этого года. Избранником знаменитости стал ее бывший одногруппник Платон Тарнавский. Он сделал предложение руки и сердца блогерше относительно давно, но она долгое время не решалась об этом рассказать из-за войны в Украине.
Напомним, Саша Бо на протяжении шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью прошлого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.
А блогерша тем временем не скучала в одиночестве. Через несколько месяцев после развода знаменитость уже объявила о новых отношениях.
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