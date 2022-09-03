Саша Бо во второй вышла замуж: "Официально Тарнавская"

Блогерша Саша Бо во второй раз вышла замуж.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Саша вместе с бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавским, показала фото, где счастливые новоиспеченные супруги в свадебном образе едут в автомобиле.

Саша Бо вышла замуж / Фото: instagram.com/sashaabo

"Официально Тарнавская", – коротко подписала фото счастливая жена.

Саша Бо вышла замуж / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо вышла замуж / Фото: instagram.com/sashaabo

К слову, 17 августа влюбленные подали документы в ЗАГС Ивано-Франковска.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

Отметим, о том, что Саша Бо во второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле этого года. Избранником знаменитости стал ее бывший одногруппник Платон Тарнавский. Он сделал предложение руки и сердца блогерше относительно давно, но она долгое время не решалась об этом рассказать из-за войны в Украине.

Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, Саша Бо на протяжении шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью прошлого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

А блогерша тем временем не скучала в одиночестве. Через несколько месяцев после развода знаменитость уже объявила о новых отношениях.

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