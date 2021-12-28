Саша Бо, Волошин, Залиско: кто эти блогеры и почему они стали такими популярными

Саша Бо, Волошин, Залиско: кто эти блогеры и почему они стали такими популярными

Чем известны украинские звезды Сети.

С каждым днем блогерство становится все популярнее.

Если раньше современные звезды Сети начинали с того, что делали красивые кадры в Instagram и делились какими-то интересными историями, то сейчас они уже подписывают контракты с известными брендами, зарабатывают миллионы и оказывают определенное влияние на людей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку о 10 украинских блогерах – кто они и почему прославились.

София Стужук

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Возраст: 26 лет

Количество подписчиков в Instagram: 5,7 млн

София Стужук – мама троих детей, ведущая блог о своей жизни. Пик популярности достиг максимума после того, как она опубликовала видео своих домашних родов. Интересно, что из-за этого, в частности, ее считают очень противоречивой мамочкой.

София Стужук с детьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

В прошлом году Соня стала вдовой. В октябре 2020-го ее муж, блогер Дмитрий Стужук скончался от осложнений в результате COVID-19. Сейчас она интригует поклонников романом с бывшим мужем своей подружки Саши Бо – Игорем Пустовитом.

Девушка – владелица двух онлайн-магазинов, где продает спортивную одежду и косметику.

Саша Бо

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Возраст: 26 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1,9 млн

Саша Пустовит, она же Саша Бо, стала первой украиноязычной блогершей, на которую подписался миллион пользователей. Сейчас она успешная бизнесвумен и мама двух сыновей. Блогерша из Ивано-Франковска училась на стоматолога, впрочем свою жизнь решила не связывать с этой профессией. До популярности Александра зарабатывала тем, что плела браслеты, а также рисовала эскизы для тату. Бо ведет блог на тему материнства, здоровья, стиля и путешествий. В прошлом году она осуществила свою мечту и открыла салон красоты, а в этом – клинику. Недавно знаменитость развелась с мужем Игорем Пустовитом после шести лет брака и счастлива в новых отношениях.

Александр Залиско

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

Возраст: 27 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1,1 млн

До популярности Залиско был ведущим на свадьбах и корпоративах. Впоследствии он начал записывать смешные комедийные видео о жизни в Черновцах и развивать свой Instagram. В этом году Залиско похудел на 21 килограмм за три месяца и теперь продает курсы о похудении.

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

О блогере узнала вся страна за пределами Сети в ноябре этого года. Все из-за скандального празднования дня рождения в День памяти жертв Голодоморов. Все это завершилось для него безумным хейтом, нервным срывом, больницей и разорванными контрактами с рекламодателями. Тем не менее, преданные фолловеры поддерживают блогера.

Даша Евтух

Даша Евтух / instagram.com/dashaevtukh1_3

Возраст: 23 года

Количество подписчиков в Instagram: 268 тыс.

Блогер Даша Евтух сейчас, кажется, на пике своей популярности. О жительнице села Богодаровка Полтавской области заговорили после ее видео о сельской жизни. Так, она показывает, как пасет коров, распаковывает клетчатые сумки с покупками из сельского магазина и забавно комментирует на суржике.

Юлия Вербинец

Юлия Верба / instagram.com/verbaaa.verbaaa

Возраст: 18 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1 млн

Блогерша из Ивано-Франковска, которую называют Вербой, создала страницу в Сети еще школьницей. Профиль, где Юля рассказывала о своей жизни, быстро стал популярным. В свои 17 лет блогерша приобрела элитное авто и уже имеет две квартиры в Ивано-Франковске. А в честь 18-летия звезда Сети устроила себе помпезную вечеринку, где ведущим был Юрий Горбунов, а развлекал публику MONATIK. Праздник обошелся в 120 тысяч долларов.

Верба сотрудничает с брендами, много путешествует и часто кичится перед поклонниками пачками денег в руках.

Александр Волошин

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Возраст: 24 года

Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн (сейчас активна резервная страница, имеющая 569 тыс. фолловеров)

Александр Волошин больше известен своими скандальными выходками. О 24-летнем бизнесмене и женихе певицы Анны Тринчер заговорили после того, как он опубликовал в Сети видео с "отобранным айфоном" у девочки. Как оказалось, это была постановка, которую он придумал ради пиара. Парень радовался, что таким образом он снискал всеукраинскую славу, ведь его бесплатно запостили около 100 ресурсов и показали на ТВ. Также Саша любит устраивать пранки. В частности, парень пустил в дом родителей змей, пока их там не было. А недавно звезда Сети увеличил губы.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

До блогерства Волошин с юности занимался бизнесом, много работал и уже много зарабатывает. Он щедр на подарки своим близким, в частности, презентовал маме и дяде автомобили, и балует свою любимую. Также Александр известен своей благотворительностью. Парень помогает тем, кто в этом нуждается.

Настя Покрещук

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Возраст: 31 год

Количество подписчиков в Instagram: 270 тыс.

Блогерша стала популярной благодаря своим трансформациям. Так, Настя Покрещук сделала себе самые большие скулы в мире. На этом девушка не останавливается и время от времени прибегает к пластическим операциям. До этого она работала продавщицей в Киеве.

Также звезда Сети понравилась пользователям за свои откровенные ответы на вопросы об отношениях с мужчинами.

Антон Птушкин

Антон Птушкин / instagram.com/ptuxerman

Возраст: 37 лет

Количество подписчиков в Instagram: 2 млн

Антон Птушкин – тревел-блогер. Популярность он приобрел четыре года назад после того, как стал ведущим шоу "Орел и решка". Вскоре он покинул проект и начал развивать свой YouTube канал. Антон сам путешествует по разным странам на смарте, снимает ошеломляющие видео и делится своим опытом.

Анна Алхимова

Анна Алхим / instagram.com/anya.alkhim

Возраст: 30 лет

Количество подписчиков в Instagram: 620 тыс. (сейчас активна резервная страница, имеющая 148 тыс. фолловеров)

Блогерша из Днепра Анна Алхим прославилась своими эпатажными выходками. Она не стесняется острых высказываний и откровенно говорит то, что думает. Звезда Сети недавно также стала актрисой. В частности, в прошлом году она сыграла роль Бонни в короткометражке "Бонни и Клайд. Продолжение", а в 2022 году на экраны выйдет комедийная драма "Любовь и блогеры", где Алхим сыграет одну из главных ролей.

В апреле 2021 года Аня попала в базу "Миротворца". Ее обвинили в отрицании российской агрессии, антиукраинской пропаганде и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины после того, как она сказала "Да" в ответ на вопрос "Путин красавчик?"

Даша Квиткова

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Возраст: 23 года

Количество подписчиков в Instagram: 1,7 млн

Даша Квиткова начала вести блог в Instagram во время учебы в университете. Девушка, настоящая фамилия которой Матюнина, была моделью. Три года назад она победила в шоу "Холостяк" и вышла замуж за героя проекта, украинского шоумена Никиту Добрынина. В этом году у них родился сын Лев.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

В блоге Даша рассказывает о своей жизни, материнстве, путешествиях и отношениях с любимым. Интересно, что настоящее имя Добрынина – Влад Вакулович. После свадьбы Квиткова взяла его фамилию.

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