Саша Бо впервые показала своего нового парня, с которым схожа как две капли воды

Саша Бо впервые показала своего нового парня, с которым схожа как две капли воды

На днях блогерша официально развелась с Игорем Пустовитом.

Известная украинская блогерша Саша Бо после развода с Игорем Пустовитом официально представила своего нового бойфренда.

Избранником Александры стал ее бывший одногруппник из Ивано-Франковска, стоматолог Платон Тарнавский. На странице в Instagram Саша поделилась романтическим кадром с любимым, на котором он ее обнимает и целует.

instagram.com/sashaabo

"Такая длинная и интересная история", — коротко прокомментировала снимок блогерша.

В свою очередь, поклонники отметили, что новый бойфренд Саши Бо очень на нее похож: "вы какие-то мне похожие", "как вы похожи", "вы еще и похожи! Счастье вам", "как вы похожи, как единое целое".

Отметим, что Платона Саша Бо еще месяц назад засветила в своих сторис. Пара вместе посетила скандальную вечеринку по случаю дня рождения блогера Александра Залиско, которую он устроил в День памяти жертв Голодомора.

Саша Бо и Платон Тарнавский

Напомним, что Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально издевался над ней и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

На днях Саша Бо и Игорь Пустовит сообщили, что их официально развели.

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