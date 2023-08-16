Саша Бо впервые призналась, что потеряла ребенка в начале полномасштабной войны

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо впервые рассказала, что в начале полномасштабной войны у нее произошел выкидыш.

Ранее об этом Саша не говорила, потому что, по ее словам, в тот момент в стране были более важные дела и она не хотела, чтобы люди считали, что она хайпует на этом:

"Это было начало полномасштабной войны и тогда были более важные дела. Тогда была Буча, Гостомель, Мариуполь. Было о чем говорить. Я настолько почему чувствовала ответственность, что я не имею права сейчас переключать фокус внимания, потому что мой блог это инструмент где надо публиковать сборы, записывать, интервью давала какие-то для телеканалов", – рассказала блогерша на YouTube-подкасте Алины Шаманской "Розлючена".

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо призналась, что выкидыш у нее случился в первую неделю полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Тогда блоггерша не знала, что беременна. Об интересном положении Саши просигнализировал живот, который внезапно очень начал болеть:

"Это произошло буквально первую неделю после того, как все началось. Я паникер страшный. Сейчас мне уже легче. Но первые несколько месяцев я просто сидела на успокоительном. Я не знала, что началась война и я беременна. Я узнала, просто когда поймал живот. Боли настолько режущие. У меня менструации безболезненные. А на этот раз было что-то такое, я думала, что умру. Я думала, что внутреннее кровотечение началось. Я вообще не поняла что делается. Почему эти боли так сильно напоминают потуги. Я сразу к гинекологу, тест. А тест даже после случившегося все равно показывал две полоски", – поделилась знаменитость.

Саша призналась, что после этой ситуации поняла, как сильно на организм влияет стресс. По словам блогерши, она это пережила спокойно и по-взрослому.

Как известно, сейчас Саша Бо беременна третьим ребенком от мужа, стоматолога Платона Тарнавского. И, как признается блогер, сейчас беременность протекает очень хорошо – у блогера не было ни токсикоза, у нее ничего не болит. Однако, поделилась Саша, она часто устает.

Саша Бо с мужем Платоном Тарнавским / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо в третий раз беременна / Фото: instagram.com/sashaabo

Как известно, у Саши Бо также есть двое детей от ее экс-мужа, Игоря Пустовита, с которым она рассталась в 2021 году.

Напомним, недавно Саша Бо оригинально рассекретила пол будущего ребенка. Блогер организовала гендер-пати в Буковеле.

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