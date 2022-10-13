Саша Бо впервые рассказала, почему у нее не сложились отношения с мужем 10 лет назад: "Мы были молоды"

Украинская блогерша Саша Бо впервые рассказала, что когда-то уже пыталась встречаться со своим нынешним мужем, стоматологом Платоном Тарнавским.

Ранее Саша не раз рассказывала, что училась с любимым в одном университете и он был ее одногруппником. Тогда, вспоминает блогерша, они с Платоном были очень хорошими друзьями и их это устраивало. Саша говорит, что Платон всегда относился к ней как к младшей сестре, а она к нему как к старшему брату.

"А потом как-то делали домашку и что-то закрутилось. И у нас это продолжалось дольше, но периодами. Это не было серьезно. Нам было классно дружить. Потом, кажется, это был курс третий, я вышла замуж и наши пути с Платоном разошлись. У нас не были серьезные отношения, это были свободные отношения. Спортивный интерес. Мы остались хорошими друзьями", — рассказала Саша Бо в интервью Анне Олицкой.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша также предположила, почему у них тогда, 10 лет назад, не получилось построить серьезные отношения:

"Мы были студентами. Мы были молоды. Возможно, в то время нам действительно было в кайф проводить время вместе в плане университетской тусовки. Где-то поехать с одногруппниками в горы, день студента, у кого-то день рождения и нам было классно вместе. Чтобы постоянно…. Совсем другой возраст был. Возможно, настойчивости с его стороны не хватало, а с моей – намеков", — сказала Саша.

Саша Бо с мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша говорит, что тогда в студенческие годы Платон даже оценивал ее тогдашних парней. Давал Платон оценку и Игорю Пустовиту – бывшему мужу Саши, когда она начинала строить с ним отношения. Что именно он сказал, Саша не озвучила, но призналась, что сожалеет, что тогда его не послушала.

Саша также прокомментировала то, что ее упрекают якобы она изменяла экс-мужу Игорю Пустовиту с Платоном. Впрочем, блогерша заверила, что с Игорем она развелась в июне прошлого года, а Платон в ее жизнь вернулся только в ноябре, когда впервые ей написал.

Саша Бо с мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Рассказала Саша и о взаимоотношениях с экс-мужем. По словам Саши, Игорь общается с их детьми, платит алименты. Бо добавила, что как к отцу никогда не имела к нему претензий, у нее были претензии к нему только как к мужчине.

Напомним, Саша Бо на протяжении шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью прошлого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

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