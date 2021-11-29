Саша Бо впервые засветила лицо нового любимого во время их поцелуя

Блогерша показала нежное видео с избранником на балконе львовской гостиницы.

Известная украинская блогерша Саша Бо, она же Александра Пустовит, наладила личную жизнь.

Так, несмотря на скандальный развод с мужем, блогером Игорем Пустовитом, она уже нашла новую любовь. На странице в Instagram звезда Сети разместила романтическое видео, где появилась с избранником на балконе львовской гостиницы. На ролике бизнесвумен сидит на руках у таинственного мужчине и целует его. Во время нежного поцелуя бойфренд засветил свое лицо.

"Такой теплой получилась моя 26-я осень", — подписала ролик Бо.

В комментариях пользователи оставили ряд сообщений. В частности, они радуются, что Саша наконец-то счастлива.

Ты заслуживаешь быть счастливой

Я за вас так рада! Будьте счастливы

Глаза светятся от счастья.

Приятно видеть, что вы наконец-то можете быть той же девочкой, которая живет внутри

Имя своего кавалера Пустовит пока держит за семью замками. Впрочем, ранее в интервью Славе Демину экс-любимый блогерши рассказал, что Саша встречается со своим бывшим одногруппником. Впрочем, эту информацию она не опровергла и не подтвердила.

Напомним, после публичного скандала с Игорем Пустовитом Александра решила кардинально изменить свою жизнь. В частности, блогерша пошла к психоаналитику и специалисту по расстройствам пищевого поведения, чтобы избавиться от булимии, а также увеличила грудь.

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