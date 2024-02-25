Саша Бо залюбовала фото с мужем и трехмесячной дочкой в забавном костюме

Блогерша также показала свою фигуру на третий месяц после родов.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо вместе со своим мужем Платоном и дочерью Верой устроила фотосессию в дороге.
Так, в фотоблоге Саша показала, как с мужем и их дочерью они направлялись из Ивано-Франковска в Киев. В частности, по пути семья остановилась в кофейне. Один из моментов с мужем и трехмесячной дочерью блогерша решила сфотографировать.
К слову, на некоторых кадрах Саша позирует одна с трехмесячной дочерью, которая одета в забавный костюм мишки.
Также Саша Бо показала, как они с Верой ехали на заднем сиденье в машине.
"В пути", - написала под кадрами Саша.
Кроме того, в подборке фото 28-летняя знаменитость также оставила фотографии всех ее троих детей и похвасталась своей стройной фигурой на третий месяц после родов.
В свою очередь, подписчики в комментариях под публикацией принялись решать на кого больше похожая дочь Саши Бо:
- А маленькая – копия папа
- Наверное на Вас, Саша, похожа Верочка
- Как же вы похожи, хорошенькие
- Вот Верочка папина дочь
Напомним, недавно Саша Бо со слезами на глазах рассказала о трудностях материнства и призналась, с чем попрощалась после появления третьего ребенка.
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