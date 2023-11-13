Саша Бо растрогала снимками с мужем и показала, как выглядит на последнем месяце беременности

Блогерша позировала вместе с мужем в новой фотосессии.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо порадовала фанов новым романтическим фотосетом в объятиях мужа Платона Тарнавского, где предстала в обтягивающей одежде на последнем месяце беременности.
В своем фотоблоге Саша показала серию черно-белых снимков, ведь, по ее словам, "есть фото, которые в цвете не нуждаются". На кадрах беременная блогерша слегка улыбается в то время, как муж целует и голубит ее.
Достаточно заметным на фотосессии стал округлый живот Саши Бо, к которому нежно приблизился Платон.
"Семья имеет смысл лишь в том случае, когда она выполняет роль самого спокойного и безопасного места на Земле", — подписала фото блогерша.
Для запечатления момента супруги выбрали темные оттенки одежды.
Также знаменитость поделилась несколькими фотографиями, на которых позирует одна в наряде, который изменила. Ее тело слегка прикрывает длинный белый кардиган. На фото будущая мама чувственно обнимает свой животик.
Напомним, недавно блогерша Саша Бо рассекретила свои параметры во время третьей беременности. Знаменитость призналась, что прибавила вес, показав фото фигуры до беременности.
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