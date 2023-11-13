Саша Бо растрогала снимками с мужем и показала, как выглядит на последнем месяце беременности

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо порадовала фанов новым романтическим фотосетом в объятиях мужа Платона Тарнавского, где предстала в обтягивающей одежде на последнем месяце беременности.

В своем фотоблоге Саша показала серию черно-белых снимков, ведь, по ее словам, "есть фото, которые в цвете не нуждаются". На кадрах беременная блогерша слегка улыбается в то время, как муж целует и голубит ее.

Саша Бо с мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо с мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Достаточно заметным на фотосессии стал округлый живот Саши Бо, к которому нежно приблизился Платон.

"Семья имеет смысл лишь в том случае, когда она выполняет роль самого спокойного и безопасного места на Земле", — подписала фото блогерша.

Саша Бо с мужем

Для запечатления момента супруги выбрали темные оттенки одежды.

Также знаменитость поделилась несколькими фотографиями, на которых позирует одна в наряде, который изменила. Ее тело слегка прикрывает длинный белый кардиган. На фото будущая мама чувственно обнимает свой животик.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно блогерша Саша Бо рассекретила свои параметры во время третьей беременности. Знаменитость призналась, что прибавила вес, показав фото фигуры до беременности.

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