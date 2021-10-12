Саша Бо заявила, что лечится от булимии и вспомнила мужа, с которым разводится

Саша Бо заявила, что лечится от булимии и вспомнила мужа, с которым разводится

В блогерши расстройство пищевого поведения.

Популярная Instagram-блогерша Саша Бо, которая недавно призналась, что страдает булимией, поделилась, что лечится от расстройства пищевого поведения.

Об этом звезда Сети сообщила в своих Instagram-stories. Как написала 26-летняя девушка, три недели она работает с психоаналитиком и специалистом по этой проблеме.

"И у меня есть очень положительная динамика, я на правильном пути. Большей половины стрессовых триггеров я избавилась еще в июне, когда поставила точку в отношениях", — поделилась Саша, вспомнив экс-возлюбленного.

instagram.com/sashaabo

Блогерша добавила, что ей осталось проработать вопросы, касающиеся лично ее, детства и заложенных в голове установок.

Заметим, о расстройстве пищевого поведения звезда Сети рассказала лично недавно. Пустовит громко расстается с мужем, блогером Игорем. По словам Саши, в войне за имущество он начал ее шантажировать, чтобы она подписала все документы и сменила фамилию. В частности, он угрожал тем, что расскажет, что у Бо булимия. Поэтому знаменитость первой призналась о своей проблеме.

Между тем, эксы никак не могут официально развестись. Судебное заседание дважды переносили.

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