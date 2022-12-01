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Саша Грей отреагировала на плакат с российской пропагандой с ее изображением: "Грудь слишком большая"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
5370
Время на прочтение
2 мин
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Саша Грей отреагировала на плакат с российской пропагандой с ее изображением: "Грудь слишком большая"

Саша Грей

Экс-порнозвезду возмутил этот российский баннер.

Бывшая американская звезда фильмов для взрослых Саша Грей не обошла вниманием баннер с российской пропагандой, активно распространяющийся по Сети.

Так, в одном из российских военкоматов появилась реклама, которая, вероятно, по замыслу "создателей" преследует цель активнее привлекать россиян становиться "пушечным мясом" в Украине. На баннере изображена россиянка в военной форме, к телу которой прилепили лицо Саши Грей.

"Служба по контракту – достойный выбор", — убеждает с плаката "лицо" экс-порноактрисы.

В свою очередь, Саша Грей разместила это изображение в своем Twitter. Актриса отнеслась к увиденному скептически, мол, это вполне может быть фейк, и попросила фанатов либо привести доказательства того, что это настоящий плакат, либо опровергнуть. Но как бы то ни было, Грей заявила, что она не поддерживает войну:

"Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и раскол. Кто-то может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мэм или нет, я это не поддерживаю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. P.S. Грудь слишком большая, и занимайтесь любовью, не войной", — написала Грэй.

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Дата публикации
Просмотры
5370
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