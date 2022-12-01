Саша Грей отреагировала на плакат с российской пропагандой с ее изображением: "Грудь слишком большая"

Бывшая американская звезда фильмов для взрослых Саша Грей не обошла вниманием баннер с российской пропагандой, активно распространяющийся по Сети.

Так, в одном из российских военкоматов появилась реклама, которая, вероятно, по замыслу "создателей" преследует цель активнее привлекать россиян становиться "пушечным мясом" в Украине. На баннере изображена россиянка в военной форме, к телу которой прилепили лицо Саши Грей.

"Служба по контракту – достойный выбор", — убеждает с плаката "лицо" экс-порноактрисы.

В свою очередь, Саша Грей разместила это изображение в своем Twitter. Актриса отнеслась к увиденному скептически, мол, это вполне может быть фейк, и попросила фанатов либо привести доказательства того, что это настоящий плакат, либо опровергнуть. Но как бы то ни было, Грей заявила, что она не поддерживает войну:

"Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и раскол. Кто-то может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мэм или нет, я это не поддерживаю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. P.S. Грудь слишком большая, и занимайтесь любовью, не войной", — написала Грэй.

My phone is blowing up. Другие flaccid attempt при создании шатра и отделения. Может быть, если это реальное обозначение в России, и где? Meme or not, I don't condone this. Be wary of what you share. PS b00bs это большой, и MAKE LOVE NOT WAR. ✌️ https://t.co/DoSIeUtTrO — Sasha Grey (@SashaGrey) November 28, 2022

Читайте также: