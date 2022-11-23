Саша Мудрая из "Холостяка-12" оказалась участницей другого романтического шоу в Литве

Одна из участниц шоу "Холостяк -12" с Алексом Топольским, его фаворитка Саша Мудрая из Харькова, как оказалось, раньше уже искала любовь на романтическом реалити.

Так, бдительные юзеры выяснили, что Саша участвовала в литовском романтическом реалити "Любовь без границ". Причем на ТВ в Литве проект показывали в 2021 году. За год до съемок "Холостяка".

В литовском шоу Саша делилась, что она хотела добиться определенных успехов в журналистике, впрочем, потом передумала и сосредоточилась на собственном развитии и поиске смысла жизни. В шоу "Холостяк" Саша рассказала о себе, что она безработная и пытается найти себя.

Отметим, что Саша Мудрая на украинском проекте является фавориткой "Холостяка" Алекса Топольского. Не раз Алекс ее отмечал и она стала первой, кого он хотел поцеловать на свидании, впрочем Саша отказала.

Чего не скажешь о другой участнице шоу Марине. В прошлом эфире девушка отправилась с Топольским на свидание в старинный замок и там дала волю своим эмоциям и начала сама страстно целовать Алекса. Непонятно, как бы все могло закончиться, если бы холостяк вовремя не остановил горячую девушку.

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