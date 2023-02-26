Саша Мудрая впервые рассказала, что Топольский ей написал, из-за чего она его заблокировала: "Он был пьяный или под кайфом"

Финалистка 12 сезона реалити "Холостяк" с Алексом Топольским, модель Саша Мудрая впервые рассказала, что такого Алекс ей написал, что она его повсюду заблокировала.

Ранее Саша делилась, что после окончания проекта Топольский ей писал, они поддерживали связь. Впрочем, перед постшоу Алекс "облил ее грязью", поэтому Мудрая оборвала любое общение с ним.

Саша Мудрая

В интервью Алине Доротюк Саша впервые поделилась, что Топольский ей написал:

"Мы поддерживали общение до того, как вышла последняя серия в финале. Он мне записал голосовое сообщение. Я не поняла, к чему. Я так поняла, что он был или пьяный, или под кайфом. Голос был такой, не совсем его. Он мне так и записал: "Ты знаешь, я все пересмотрел. Ты в доме вела себя отвратительно". Вот мне очень понравилось: "Зачем я тебя вообще там держал? Зачем я тебя тянул до последней серии". Тянул он меня… Трусы бы лучше ты свои подтянул. Мне было неприятно. И особенно неприятно, когда он начал мне говорить: "У тебя столько детских травм, тебе нужно это решать, иди разводи мужиков". Какие-то фразы ниоткуда", — рассказала Саша.

С этого времени Мудрая с ним ни разу не общалась.

Алекс Топольский / Фото: Telegram Алекса Топольского

Но после проекта Мудрая устроила личную жизнь. Сейчас Саша встречается с американцем-миллионером, который после начала полномасштабной войны помог ей уехать из Украины. Сейчас мужчина снимает Саше квартиру в Нью-Йорке за восемь тысяч долларов.

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