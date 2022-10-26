Саша Положинский о службе на передовой: "Нас обстреливали из миноментов, танков"

Бывший лидер группы "Тартак", певец Саша Положинский, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, вспомнил, как находился на передовой.

В общем, музыкант учится военному делу. Впрочем, он 10 дней находился на передовой. Правда, боев с оккупантами у Положинского не было. Певец находился на такой позиции, которую постоянно обстреливали русские военные.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Как такого боевого крещения у меня не было, но у меня было крещение обстрелами. Мы 10 дней были на передовой. Мне не пришлось ни разу стрелять. Но по мне стреляли много раз в день, не только по мне, но по всем нам. Нас обстреливали из миноментов, танков, прилетали ракеты. Наших коллег из нашей роты, которые стояли на других позициях, обстреливали также самолеты и вертолеты. Нам самим повоевать не пришлось, потому что нас только издалека крыли., – рассказал музыкант в интервью "Espreso.TV".

На передовой артист получил другой опыт. Положинский знает, как правильно прятаться от обстрелов, как копать укрытие. К сожалению, Александр получил и печальный опыт. Певцу приходилось переносить раненых украинских военных и погибших.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"У меня есть только опыт пребывания под обстрелами, у меня есть опыт копания укрытия, у меня есть опыт укрываться во время обстрелов, у меня есть печальный опыт переноса раненых и погибших, но боевого опыта пока нет", — поделился Положинский.

Напомним, пока одни звезды шоу-бизнеса служат в рядах ВСУ, другие собирают деньги на благотворительных концертах на нужды военных. Недавно Макс Барских ошеломил суммой, которую перевел на помощь защитникам.

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