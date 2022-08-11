Саша Положинский объяснил, почему не рвется в бой: "В ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть"

Исполнитель Саша Положинский признался, что совсем не рвется в бой против российских оккупантов.

На странице в Instagram артист рассказал, что сейчас учится военному делу. В то же время, когда его собратья рвутся в бой против оккупантов, Саша же пока этого не хочет. Исполнитель признался, что боится. Впрочем, если будет соответствующий приказ, то не убежит.

"У меня все как в песне: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба - то мушу". Будет соответствующий приказ — пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою", — поделился Положинский.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Исполнитель рассказал, что вступил в ряды ВСУ, потому что понимал, что нужен своей стране. Сейчас он учится военному делу и совершенствует умения.

"Разделяю ваши переживания за меня – я за себя тоже переживаю и в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Я здесь, потому что почувствовал, что сейчас должен здесь быть, что сейчас именно здесь мое место. А беречь себя я смогу ровно настолько, насколько каждый, кто рядом со мной, сможет беречь себя. Что из этого получится — решит судьба и покажет время. Лично я планирую жить долго, счастливо наблюдая, как мир меняется к лучшему после нашей общей победы добра над злом", — добавил артист .

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