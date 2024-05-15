Александр Положинский отреагировал на слухи, что встречается с известной певицей: "Есть взаимная симпатия"

Экс-фронтмен группы "Тартак", а с начала полномасштабной войны воин ВСУ Александр Положинский отреагировал на слухи, что встречается с певицей Бажаной.

Сплетни распространились после того, как артисты выпустили совместный трек, который получил название "С*ка війна". В интервью для М1 певец ответил, что с Бажаной знаком уже длительное время. Они уважают друг друга и любят, но только как друзья. Как отметил Положинский, у них с Бажаной был шанс закрутить роман, впрочем они его упустил. Сейчас сердце певца свободно.

"О Бажане…Мы настолько давно знакомы, что говорить о каких-то романах... Мы свой роман упустили в начале нашего знакомства. Тогда шансы были, очень большие. Я не слышал, чтобы Оля что-то планировала по отношению ко мне в этом плане, и я также ничего. Есть взаимная симпатия. Мы знаем, что мы друг друга любим как друзья много лет, эта дружба на протяжении многих лет продолжается", — отметил артист.

Александр Положинский и Бажана

Также Положинский добавил, что у него немало дуэтов с женщинами, если бы он с каждой встречался, то был бы местным Дон Жуаном. Однако, как говорит музыкант, он не такой, да и романы у него случаются крайне редко.

"У меня очень много дуэтов с женщинами, и если с каждой мне приписывать роман, то я просто Дон Жуан. Но я не такой, романы у меня нечасто случаются, и точно не с каждой певицей, с которой у меня есть общая песня", – добавил певец.

Напомним, между тем лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец признался, что больше не одинок. Артист уже даже успел показать романтическое фото со своей избранницей.

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