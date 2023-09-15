Саша Положинский показал, как неизвестные совершили нападение на его автомобиль в Киеве

С экс-лидером группы "Тартак" Сашей Положинским произошла неприятная ситуация в столице.

Ночью неизвестные совершили нападение на машину музыканта и разбили в нем стекло. На своей странице в Facebook музыкант показал фото изуродованного автомобиля. Положинский предположил, что преступники разбили автомобиль ночью во время комендантского часа.

"Разбили стекло в авто. Очевидно, в комендантский час или перед ним", — написал Саша.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

К тому же музыканта возмутила реакция полиции. В подписи к фото Положинский процитировал их слова: "Если ничего не украли – искать не будут". В комментариях поклонники также отметили, что обращаться в правоохранительные органы в таких ситуациях было безрезультатно.

В комментариях Положинский отметил, что такая неприятность происходит с ним не впервые. Уже три раза воры разбивали музыканту автомобиль.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Положинский нес службу в рядах ВСУ. Несколько месяцев назад певец вернулся из передовой в Киев и продолжает выступать для сбора средств для собратьев.

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