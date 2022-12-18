Саша Положинский раскритиковал нацотбор на "Евровидение-2023": "Уровень фестивалей "Червона Рута"

Экс-лидер группы "Тартак" Саша Положинский подверг критике финал нацотбора на "Евровидение-2023".

Своим мнением по поводу песенного конкурса музыкант поделился в своем Instagram. Как считает Положинский, нацотбор стал похож на фестиваль "Червона рута", а некоторые участники показали себя не в полную силу.

"Футбол пропустил, Нацотбор на Евровидение немного просмотрел. Что вам старозанудно сказать? Сложилось впечатление, что Украина понемногу дорастает до уровня фестивалей "Червона Рута" -95, -97 и -99. Открыл для себя 2Tone — раньше о них не слышал. Артисты, которых слышал раньше, по моему мнению, выступили гораздо слабее своих возможностей", — написал музыкант.

Однако певец призвал не воспринимать его точку зрения как правильную и признался, что ему не нравится и песня "Stefania" Kalush Orchestra, с которой группа победила на "Евровидении-2022".

"Это и по поводу самих песен, и по поводу их представления. Но вы на меня внимания не обращайте — я в современной музыке не понимаю и вообще "сбитый летчик", мне еще и "Stefania" не нравится. А, вы и так не обращаете…" ", – добавил Положинский.

Напомним, что в финале нацотбора победила группа TVORCHI. Они заняли первое место, получив 19 баллов.

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