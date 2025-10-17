Саша Зарицкая перевоплотилась в Кэрри Брэдшоу и показалась в культовом доме из "Секса в большом городе"

Александра Зарицкая / © пресс-служба группы KAZKA

Реклама

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая перевоплотилась в героиню культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.

Именно в таком образе артистка предстает в новом клипе. Группа KAZKA наконец-то порадовала фанатов долгожданной новинкой. Коллектив представляет песню "Алло, підтримка". Ее музыкальная основа появилась много лет назад, еще во время работы над дебютным альбомом "Карма", но правильные слова долго не находились. И вот недавно у Сергея Локшина, автор главных хитов группы, в том числе и "Плакала", был откровенный разговор с Сашей Зарицкой, после которого он написал текст, который идеально сочетается с музыкой и полностью отражает настоящее.

"Песня звучит как маленький звонок в "службу поддержки" нашего сердца - напоминание, что любовь и тепло можно найти даже после разочарований и молчания. В эти непростые дни она станет настоящим посланием надежды для каждого украинца", - отмечает солистка группы.

Реклама

Александра Зарицкая / © пресс-служба группы KAZKA

Уже скоро выйдет клип, который снимали на знаковых локациях Нью-Йорка: в Центральном парке, возле бутика Tiffany & Co, на лестнице музея Метрополитен и в легендарной квартире Кэрри Брэдшоу. Более того, Саша Зарицкая даже примерила образ главной героини "Секса в большом городе". А еще она спрятала в клипе несколько "пасхалок", которые намекают на ее любимые фильмы и сериалы, и очень надеется, что внимательные зрители их разгадают.

В целом видео получилось по-нью-йоркски атмосферным и по-украински искренним, а его главный месседж: даже в самые печальные моменты жизни можно найти поддержку - стоит просто оглянуться вокруг.

Напомним, недавно певец MONATIK спел в дуэте с коллегой KOLA. Артисты рассекретили, какую тайну заложили в композицию.