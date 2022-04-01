Save Ukraine – #StopWar: каким запомнится международный телемарафон в поддержку Украины

По состоянию на 30 марта в рамках марафона на счет Министерства социальной политики Украины было получено более 40 млн грн, которые будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением рф на территорию Украины.

30 телеканалов-бродкастеров со всего мира, около 80 млн телезрителей, сотни тысяч людей в 50 крупных городах и столицах мира, более 40 млн грн. Все это о двухчасовом благотворительном телемарафоне Save Ukraine – #StopWar в поддержку Украины.

Внимание всего мира к событиям в Украине и гуманитарных проблем, вызванным полномасштабной войной россии, привлекали политические лидеры, артисты, музыканты, волонтеры, спортсмены…

Так, первыми на сцене телемарафона появились представители польской группы "Taraka", которые исполнили композицию "Give Ukraine a Helping Hand". Особенностью этого выступления стали не только украиноязычные строки, но и интегрированные в текст отрывки из гимна Украины.

Также одну из своих самых известных песен в Латвии группа "BrainStorm" исполнила на украинском. Как отметил фронтмен Ренарс Кауперс в своем обращении, таким образом участники группы стремились, чтобы песня "Mana Dziesma" или "Моя песня" нашла эхо в сердцах и жителей Латвии, и украинцев.

"Mana Dziesma или "Моя песня" – одна из самых известных наших песен в родной Латвии. Поэтому, чтобы поддержать наших друзей в это трудное время, мы выбрали именно ее и решили спеть украинский текст на уже популярную музыку. Нам очень хотелось, чтобы он одинаково глубоко отозвался и в сердцах латышей, и в сердцах украинцев, ведь сегодня мы вместе...", – прокомментировал фронтмен группы Ренарс Кауперс.

Кроме того, в воскресенье, 27 марта, на весь мир гордо звучали и песни украинских артистов. Так, Тина Кароль и Юлия Санина исполнили композицию "Вільна", которая является своеобразным манифестом и демонстрирует несокрушимую силу духа украинского народа, который сквозь свою историю проходил множество испытаний.

Новое звучание приобрела и песня "Обійми" группы "Океан Эльзы".

Ко всему миру обратился и сам лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который отметил:

"Мы приветствуем весь мир. Мы знаем, что вы за нас молитесь. Поддерживаете и действиями, и мыслями. Однако нужно закрыть небо над Украиной, чтобы российские военные не могли запускать ракеты и сбрасывать на нас бомбы со своих самолетов. Это нужно остановить прямо сейчас. Если путин победит нас, вы будете следующими. Если мы его остановим, Европа будет свободной на много-много лет. Итак, мы на передовой. Еще раз спасибо за Вашу поддержку, однако нам нужно больше. Закройте небо над Украиной".

Португальский певец, победитель 62-го песенного конкурса "Евровидение" Сальвадор Собрал под акустическое сопровождение гитары Андре Сантоса также выполнил "Обійми" на украинском, подчеркнув, что Украина для него важна. Ведь именно здесь, в Киеве, в 2017 году "Евровидение" изменило его жизнь.

Также поддержку Украине в своих обращениях выразили: Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Beissoul & Einius, Idina Menzel, Nino Katamadze, Monatik, The HARDKISS, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Ріапобой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

А среди политических лидеров, обратившихся к миллионной аудитории, были: президент Украины Владимир Зеленский, президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Французской Республики Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Румынии Клаус Иоганнис, премьер-министр Республики Словения Янез Янша, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Вопке Хукстра, федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, федеральный канцлер Республики Австрия Карл Негаммер, президент Республики Албания Илир Мета, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Эстонии Алар Карис, президент Мальты Джордж Велла, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, премьер-министр Республики Болгария Кирилл Петков, президент Литовской Республики Гитанас Науседа, премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес, президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, президент Республики Гватемала Алехандро Йаматеи, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Европейского парламента Роберта Мецола, мэр Чикаго Лори Лайтфут.

С посланиями #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine жители более чем 50 крупных городов и столиц мира вышли на улицы и центральные площади, чтобы массово просмотреть телемарафон и призвать всю международную общественность помогать Украине. География состоит из следующих городов: Берлин, Лондон, Рим, Милан, Прага, Братислава, Вена, Амстердам, Мадрид, Тель-Авив, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллин, Скопье, Вильнюс, Клайпеда, София, Рига, Тирана, Любляна, Лиссабон, Дублин, Берн, Буэнос-Айрес, Афины, Денпасар, Анкара, Анталия, Клуж-Напока, Бухарест, Будапешт, Кейптаун, Копенгаген, Лима, Париж, Вашингтон, Чикаго, Куритиба, Люксембург, Никосия, Гавана, Гамбург, Нью-Йорк, Йонкерс, Кашкайш, Канберра, Бейрут. Люди массово просматривали телемарафон на центральных площадях и призывали помогать Украине.

В общем, по состоянию на 30 марта в рамках марафона на счет Министерства социальной политики Украины было получено более 40 млн грн, которые будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением рф на территорию Украины.

Реализацией телемарафона занимались команды 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне, польский телеканал TVP и при поддержке Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта являются фестиваль Atlas и Киевстар.

"Вместе с артистами со всего мира, политиками, международной телевизионной командой, 27 марта мы собрали более 40 миллионов гривень. Марафон бродкастил польский телеканал TVP и более 30 стран мира. Более 80 миллионов зрителей - все континенты. Это невероятный опыт для всей команды #bigentertainmentshows, которая отвечала за концепт и контент. Впервые мы делали не шоу, не концерт, а именно марафон международного значения с миссией #stopwar, #closethesky. От идеи до реализации прошло всего две недели. Вся подготовка происходила на zoom-кругах с разными уголками мира. Круглосуточно десятки людей, начиная от телевизионщиков и до послов, были на связи ради этой миссии. Думаю, что это самый важный проект нашей телевизионной жизни. Спасибо всем, кто был с нами. Это навсегда в сердце", - рассказывает о телемарафоне Владимир Завадюк, руководитель Департамента big entertainment shows 1+1 и один из соорганизаторов мероприятия.

Полная версия телемарафона доступна на YouTube-канале 1+1. Также выступления участников можно посмотреть на YouTube-канале фестиваля Atlas.