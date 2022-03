Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляция благотворительного концерта в поддержку Украины

В марафоне примут участие международные звезды и лидеры многих стран мира.

Сегодня в 18:30 по киевскому времени на всех телеканалах Украины, в YouTube, а также на центральных площадях городов по всему миру начнется концертный марафон Save Ukraine – #StopWar. Мировые и украинские звезды споют о трагических событиях российской агрессии.

Во время марафона будет собираться и финансовая помощь для пострадавших от войны.

Благотворительный телемарафон в поддержку Украины будут транслировать более чем в 20 странах Европы, среди которых и все основные украинские телеканалы, YouTube-каналы 1+1, ТСН, Atlas Festival и платформы Киевстар-ТВ.

Это беспрецендентное шоу организовала Команда 1+1 с участием МИДа, Минкульта, Минсоцполитики и Общественного телевидения. Главная цель мероприятия – привлечь внимание к войне в Украине и собрать деньги для гуманитарной помощи пострадавшим. Артисты со всего мира свои выступления записали заранее. Но все они объединены желанием всячески помочь стране, которая в эти дни борется на фронте войны за всю цивилизацию.

Во время концерта выступят Джамала, Руслана, Тина Кароль, MONATIK, The Hardkiss, TVORCHI, Alina Pash. Из иностранных звезд заявлены Imagine Dragons, Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Craig David и победители "Евровидения" разных лет Salvador Sobral и Netta.

Сегодня Украину на благотворительном марафоне также поддержат политические лидеры многих стран мира.

