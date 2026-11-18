Савва Либкин с супругой Анастасией Даугуле / © jetsetter.ua

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Украинский ресторатор Савва Либкин и телеведущая Анастасия Даугуле впервые официально заявили о женитьбе.

Так, супруги рассекретили, что свадьба состоялась в начале сентября в Одессе, и рассказала, как провели особый день. В интервью JetSetter возлюбленные поделились, что не хотели откладывать женитьбу на неопределенное время. А 65-летний Либкин признался, что взял организацию празднования на себя, не привлекая свадебных агентств.

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«Начало сентября, хорошая погода. Я не привлекал ни одного агентства. Свадебные сценарии от агентств достаточно банальны. Поэтому все организовывал сам вместе со своей командой. Не все прошло идеально: были некоторые нюансы, организационные сбои. Но как было, так было. А еще я был счастлив», — рассказал ресторатор.

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51-летняя Анастасия также объяснила, почему они решили не дожидаться лучших времен для создания семьи. По ее словам, полномасштабная война изменила отношение к жизни и планам на будущее.

«Война научила, что жизнь нельзя откладывать. Все может внезапно измениться в любой момент. Следует встречаться, любить, жениться, немедленно начинать все, что откладывали на лучшие времена. В день нашей свадьбы в Одессе не было воздушных тревог, не было обстрелов, что является редкостью. Мы заранее продумали, как обеспечить безопасность, маршрут к укрытиям, но тревог не было. Была радость как основная эмоция», — поделилась телеведущая.

Савва Либкин с женой Анастасией Даугуле / © jetsetter.ua

Церемония росписи состоялась в Центральном ЗАГСе Одессы, а празднование продолжилось в одном из ресторанов Саввы. Супруги решили провести этот день в максимально камерной атмосфере, пригласив всего 18 гостей. Кто именно присутствовал на свадьбе, возлюбленные не рассекретили.

«Мы расписались в Центральном ЗАГСе — со строгими женщинами-распорядительницами. А праздновали на „Даче“. Это была очень камерная вечеринка: всего 18 человек вместе с нами. Кто был среди гостей, рассказать не могу: это закрытая информация. Состоялась регистрация брака и празднование в небольшом кругу близких нам людей», — рассказали они.

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Савва Либкин с женой Анастасией Даугуле / © jetsetter.ua

После официальной части молодожены устроили фотосессию в разных локациях Одессы. В частности, посетили легендарный рынок «Привоз», где приобрели букет в форме петрушки. Узнавшие возлюбленных продавцы также подарили им дыню. Впоследствии пара попозировала на морском побережье и отправилась в ресторан.

Особым моментом празднования стало то, что Савва и Анастасия самостоятельно готовили блюда для гостей, не меняя свадебных нарядов. Ресторатор хозяйничал на кухне, а его жена помогала ему.

«Савва жарил картошку и рыбу. Я помогала, подавала кухонные принадлежности. Да, это все в день свадьбы, просто в свадебном наряде», — поделилась Анастасия.

Савва Либкин с женой Анастасией Даугуле / © jetsetter.ua

Также Либкин рассказал об их отношениях немного больше и признался, что они с женой часто проводят время з глубокими разговорами, которые «нередко касаются разных взглядов на мир». Кроме того, супруги любят гулять и путешествовать.

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«Все, что происходит между мной и Настей, происходит по-настоящему и на сто процентов. Все чувства настоящие, очень сильно подлинные», — подытожил Савва.

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