Савва Либкин впервые за долгое время показал 3-летнюю внучку, которая родилась в Японии

Звезда высказался об их постоянной разлуке во время войны.

Известный украинский ресторатор Савва Либкин поделился с поклонниками трогательными кадрами своей маленькой внучки, которая вместе с родителями живет в Японии.

В своем Instagram звездный дедушка показал несколько кадров, на которых девочка позирует в разных образах. Она примерила традиционное японское кимоно, а также нежное розовое платье со шляпкой. Девочке в конце ноября исполнится четыре года, и она уже растет настоящей красавицей. Ресторатор признался, что удается наведаться к части своей семьи довольно редко, ведь они живут в Японии. Поэтому невероятно скучает по родным и учится беспокоиться на долгих расстояниях.

"Быть дедом на расстоянии десяти тысяч километров от внучки — совсем другое ощущение. Я только знакомлюсь с ним. Узнаю его. И, конечно, планирую встречу", — написал ресторатор.

Фолловеры ресторатора засыпали его внучку теплыми словами в комментариях:

  • Какая невероятная красота!

  • То ощущение не передать. А я жду, когда закончится та страшная война

  • А мне кажется, что она очень похожа на маму Савелия! Красотка

Отметим, старшая дочь Либкина Юлия уже много лет живет в Японии, культурой которой увлекалась еще с детства. Так, во время учебы в Лондоне она познакомилась с будущим мужем, японцем, с которым живет сейчас в Токио и воспитывает дочь Яну. Пока семья не планирует возвращаться в Украину, поэтому Савве Либкину приходится видеть внучку только во время редких визитов.

Напомним, недавно футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз и впервые показал новорожденную дочь.

