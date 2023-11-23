Сбежавший за границу ведущий Дивеев-Церковный встал на защиту СССР: известная певица ему ответила

Ведущий Алексей Дивеев-Церковный, в начале полномасштабной войны сбежавший за границу, отличился заявлением.

Так, он соскучился по советским временам и сказал, что в СССР "все жили дружно". Такую порцию бреда одиозный ведущий выдал под постом певицы Марии Бурмаки. В Facebook Бурмака запостила свое архивное фото из детского сада, где изображена в венке. Исполнительница вспомнила, как в Харькове была единственным украиноязычным ребенком и что с детства защищает все украинское:

"Когда речь идет о достоинстве и защите украинского – я всего лишь вспоминаю свои ощущения в харьковском детском саду. Когда мне было пять и я говорила по-украински. Когда ты с детства бьешься за себя и свою идентичность, потом это – как дышать. Кто-то понял это в феврале прошлого года. Я – всю жизнь в революции достоинства как дочь своего народа. Х – характер, Харьков, харизма", – написала Бурмака.

Мария Бурмака в детстве / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Вдруг под этим постом артистки свое мнение решил выразить Дивеев-Церковный. Он написал, что "в советские времена никто никому ничего не запрещал", даже "на купюрах были надписи на всех языках республик", а на каждом празднике были "девушки в веночках, и парни в шароварах и вышиванках". Ну и напоследок выдал: "тогда мы жили дружно". Видимо, имея в виду украинцев и россиян.

Дивеев-Церковный загрустил по советским временам / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Тогда Бурмака и подписчики страницы певицы поставили одиозного ведущего на место. И напомнили ему, как во времена СССР расстреливали украинскую интеллигенцию, репрессировали поэтов и писателей, книги на украинском изымали, а русский активно насаждали.

Какой к черту "был выбор"?! В моем Запорожье почти на миллион населения была одна-единственная украинская школа на весь город!

А еще была официальная доплата учителям русского языка и невозможность защитить научную работу на украинском

Я вам расскажу за родной Донецк, потому что последствия насаждения русского языка мы видим сейчас своими глазами. В Союзе было за честь иметь освобождение от украинского языка, никаких украинских школ в городе не было, к сожалению, никакой нормальной поддержки в городе украинского языка не было и при независимой Украине

За все годы от совка до независимости Украины меня заставляли разговаривать на русском. Только в семье мы разговаривали на родном языке. Это принуждение выглядело так – не знаешь русского – не поступишь в институт, не учишься русский – не имеешь диплом

Певица ответила ведущему / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Напомним, ранее Алексей Дивеев-Церковный отметился странной поддержкой Светланы Лободы. Артистку подвергли критике после импровизированного выступления в Харькове, где она озадачила поведением в отношении юной протестующей.

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