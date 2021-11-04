СБУ обратилась к актеру Томусяку после того, как внесла его по ошибке в "черный список"

СБУ обратилась к актеру Томусяку после того, как внесла его по ошибке в "черный список"

Ведомство принесло извинения артисту.

СБУ принесла извинения украинскому актеру Валентину Томусяку, которого до этого Минкульт ошибочно внес в "черный список".

В комментарии Telegram-каналу "КП" в Украине" ведомство отметило, что "уже инициировало исключение Томусяка из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины". Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики.

Также в СБУ объяснили, каким образом Томусяк оказался в этом списке:

"Служба безопасности ранее рекомендовала Министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма. Поскольку фамилия В. Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что этот гражданин не участвовал в съемках", — говорится в сообщении СБУ.

Также ведомство подтвердило, что Томусяк оказался в "черном списке" ошибочно и принес свои извинения артисту:

"Валентин Томусяк был внесен ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех поданных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", — говорится в сообщении.

Отметим, 1 ноября Минкульт внес украинского актера Валентина Томусяка в "черный список". Он якобы снимался в российском пропагандистском фильме "Солнцепек". Позже жена актера Екатерина объяснила, что к российской картине "Солнцепек" Томусяк никоим образом не причастен. В этой картине идет речь о войне на Донбассе. Екатерина рассказала, что ранее кто-то на одном из российских сайтов внес ее мужа в список снявшихся в этой ленте актеров. Еще месяц назад избранница артиста написала этому сайту и Томусяка убрали из списка.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку