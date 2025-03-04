СБУ объявила подозрение скандальному Ивану Охлобыстину за публичную поддержку геноцида украинцев

Актеру-пропагандисту Ивану Охлобистину СБУ объявила подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В официальном заявлении на сайте СБУ после расследования привели доказательства пропагандистской деятельности Охлобыстина. В частности, как он за кровавые рубли кремля в начале полномасштабного вторжения со сцены на Красной площади в Москве, цинично агитировал убивать украинцев и незаконно захватывать территории. К тому же за годы кровавых преступлений РФ одиозный артист продолжает поддерживать рашизм, собирая новые награды от оккупантов.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины к составу России. Тогда Охлобыстин прямо со сцены призывал к продолжению вооруженной агрессии, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины", - говорится в заявлении.

СБУ сообщили о подозрении Ивану Охлобыстину

В результате СБУ выдвинула Ивану Охлобистину подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; пропаганда войны и оправдания, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Госорган прилагает усилия, чтобы наказать злоумышленника должным образом.

Напомним, недавно служащий в ВСУ танцовщик Дмитрий Дикусар впервые за длительное время вышел на связь. Артист потроллил президента США Дональда Трампа.

Читайте также: