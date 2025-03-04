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СБУ объявила подозрение скандальному Ивану Охлобыстину за публичную поддержку геноцида украинцев

СБУ объявила подозрение скандальному Ивану Охлобыстину за публичную поддержку геноцида украинцев

СБУ объявила подозрение скандальному Ивану Охлобыстину за публичную поддержку геноцида украинцев

Иван Охлобыстин

Россиянин неоднократно принимал участие в мероприятиях, направленных на пропаганду диктаторского режима.

Актеру-пропагандисту Ивану Охлобистину СБУ объявила подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В официальном заявлении на сайте СБУ после расследования привели доказательства пропагандистской деятельности Охлобыстина. В частности, как он за кровавые рубли кремля в начале полномасштабного вторжения со сцены на Красной площади в Москве, цинично агитировал убивать украинцев и незаконно захватывать территории. К тому же за годы кровавых преступлений РФ одиозный артист продолжает поддерживать рашизм, собирая новые награды от оккупантов.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины к составу России. Тогда Охлобыстин прямо со сцены призывал к продолжению вооруженной агрессии, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины", - говорится в заявлении.

СБУ сообщили о подозрении Ивану Охлобыстину / ©
СБУ сообщили о подозрении Ивану Охлобыстину

В результате СБУ выдвинула Ивану Охлобистину подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; пропаганда войны и оправдания, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Госорган прилагает усилия, чтобы наказать злоумышленника должным образом.

Напомним, недавно служащий в ВСУ танцовщик Дмитрий Дикусар впервые за длительное время вышел на связь. Артист потроллил президента США Дональда Трампа.

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