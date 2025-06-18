СБУ объявила в розыск путиниста Григория Лепса: какое наказание ему грозит за поддержку войны

Григорий Лепс / © facebook.com/lepsgrigory

Реклама

Служба безопасности Украины в Тернопольской области объявила российского скандального певца Григория Лепса, который является ярым поклонником захватнической политики Путина, в розыск.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел. Путиниста Григория Лепса разыскивают как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения указана 4 марта этого года.

К слову, скандального певца обвиняют в нарушении статьи 110, части 2 Уголовного кодекса Украины. К слову, это финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Суд Украины уже также избрал путинисту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

СБУ объявила Григория Лепса в розыск / © mvs.gov.ua

Дело Григория Лепса - что известно

Российский певец является ярым поклонником захватнической политики путина. Еще в 2015 году он выступал против Евромайдана. Также он поддержал войну на Донбассе и аннексию Крыма. Григорий Лепс стал фигурантом базы сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины.

С началом полномасштабной войны позиция Лепса не изменилась. Он поддержал вторжение России в Украину, приезжал на оккупированные украинские земли, где развлекал захватчиков, и даже обещал платить оккупантам кровавые рубли за уничтожение военной техники ВСУ, в частности, танков Leopard.

Григорий Лепс / © instagram.com/gvleps

Конечно, такая поддержка захватнической политики Путина не прошла для Лепса бесследно. Еще в августе 2015 года СБУ внесла его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В январе 2023 года Украина ввела против скандального певца санкции. Кстати, также это сделали Швейцария и ЕС. Тем временем Литва и Латвия запретили ему въезд.

Реклама

В марте СБУ снова взялась за скандального Лепса, заочно сообщив ему о подозрении по двум статьям УКУ.