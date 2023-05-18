СБУ провела проверку продюсерского центра Papa Music, который Wellboy обвинил в сотрудничестве с РФ

Громкий скандал между продюсерским центром Papa Music и исполнителем Wellboy не утихает.

После того как певец обвинил лейбл в сотрудничестве с Россией и предателем Юрием Бардашем, представители центра самостоятельно подали документы на проверку в СБУ. Таким образом Papa Music хотели доказать, что слова артиста безосновательны.

"Друзья, после обнародования заявления артиста Wellboy в апреле этого года об одностороннем прекращении сотрудничества с лейблом Papa music, в сторону лейбла и его представителей прозвучало немало прямых обвинений и намеков от артиста Wellboy и третьих лиц относительно связи со страной агресс. деловой репутации и в знак подтверждения, что музыкальный лейбл Papa music не имеет связей с РФ и работает исключительно для развития украинской музыкальной индустрии, инициировали проверку себя Службой Безопасности Украины", — сообщили в лейбле.

На своих официальных страницах в соцсетях Papa Music обнародовали сканкопии документов от СБУ, в которых говорится, что никаких нарушений законодательства с их стороны не было обнаружено.

СБУ проверили Papa Music/Фото: instagram.com/papa.music.ukraine

"Как и обещали, мы публикуем официальный ответ от СБУ, подтверждающий клевету от третьих лиц в наш адрес. И надеемся, это поставит точку по этому вопросу", — добавили в лейбле.

СБУ проверили Papa Music/Фото: instagram.com/papa.music.ukraine

К тому же в продюсерском центре заявили, что сейчас Wellboy потерял все права на исполнение и использование песен, которые были записаны в сотрудничестве с Papa Music.

"Обращаемся к представителям музыкальной индустрии и представителям медиа, песни, которые выходили у артиста Wellboy гражданин Антон Вельбой не имеет права использовать в собственных целях и публично их исполнять. Права на все песни Wellboy принадлежат исключительно лейблу Papa Music. Все вопросы по-прежнему мы решаем с А.Вельбой исключительно в юридической плоскости", — отметили продюсеры.

Напомним, что скандал между Wellboy и Papa Music возник после того, как певец неожиданно публично заявил о разрыве контракта между ними. Причиной своего решения артист назвал то, что один из основателей лейбли продолжает сотрудничество с поддержавшим РФ беглецом Юрием Бардашем.

О решении певца в лейбле узнали из соцсетей. Как заявили в Papa Music, Вельбой сделал это под влиянием эксменеджера Марты Останковой, с которой вместе решил зарабатывать на песнях. После разборок в соцсетях бывший продюсер Антона Евгений Триплов назвал немалую сумму, которую теперь артист виноват лейблу.

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