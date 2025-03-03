Сценарист "Конклава" Питер Строхан публично поддержал Украину на "Оскаре-2025" выразительным жестом

Кинотворец отреагировал на спор Трампа и Зеленского в Белом доме.

Сценарист фильма "Конклав" Питер Строхан публично выразил поддержку Украине во время "Оскара-2025".

Так, художник пришел на красную дорожку с символической сине-желтой брошью на костюме. Во время общения с Variety он отреагировал на недавний спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. Сценарист "Конклава" продемонстрировал солидарность с народом Украины. Он отметил, что "не нужно поворачиваться спиной к Украине".

По мнению Строхана, "опасность" того, что американские политики отвратятся от Украины, существует, но все же считает мир достижимым.

"Conclave" writer Peter Straughan наслаждается pin showing его support for Ukraine в #Oscars. pic.twitter.com/SAapdGtlye – Variety (@Variety) March 2, 2025

Кстати, сам фильм о выборе Папы Римского "Конклав" в этом году борется за восемь номинаций на "Оскаре-2025".

Отметим, недавно на "Оскар-2025" также прибыла украинская команда фильма "Фарфоровая война", которая может победить в номинации "Лучший документальный фильм".

Напомним, сайт ТСН.ua пристально следит за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2025" и ведет текстовую трансляцию. Мы первыми известим обо всех лауреатах кинопремии.

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