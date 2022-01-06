Сцены с Крисом Нотом вырезали из продолжения "Секса в большом городе" из-за секс-скандала

Актер должен был появиться в финальном эпизоде.

Скандал вокруг американского актера Криса Нота набирает обороты.

Создатели продолжения сериала "Секс в большом городе" решили вырезать из финального эпизода сцены с Мистером Бигом, которого сыграл Крис Нот. К слову, персонаж актера скончался еще в первой серии нового сезона, поэтому вырезанная сцена не повлияет на сюжет, пишет Variety. Создатели сериала решили так сделать из-за секс-скандала вокруг актера.

Крис Нот / Associated Press

После того, как Криса Нота обвинили в изнасиловании, его карьера начала разрушаться. Ранее из Сети пропал рекламный ролик бренда велотренажеров Peloton с участием звезды "Секса в большом городе". Также его уволили из сериала "Уравнитель".

Две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году. Также о домогательствах рассказала певица, Лиза Джентиле, и дублер сериала "Секс в большом городе".

Читайте также: