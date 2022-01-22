Счастливая Анита Луценко показала редкие фото со своим возлюбленным

Звезда устроила фотосет с Александром.

Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко долго скрывала своего возлюбленного.

Впрочем, недавно спортсменка начала о нем рассказывать, а, в частности, показывать разнообразные фото.

Анита Луценко с возлюбленным / instagram.com/anitasporty

К слову, в своем Instagram Анита поделилась редкими снимками, на которых позировала перед камерой вместе с Александром. Во время фотосета мужчина нежно обнимал и целовал свою возлюбленную.

Анита Луценко с возлюбленным / instagram.com/anitasporty

Анита не была многословной и подписала снимки только смайликом в виде сердечка. А вот фанаты тренерши пожелали им счастливого и слаженного будущего.

Анита Луценко с возлюбленным / instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита в отношениях с Александром уже более семи лет и воспитывает с ним 6-летнюю дочь Мию. Впрочем, пара не замужем. Знаменитость раньше рассказывала, что никак не дождется предложения руки и сердца избранника.

Анита Луценко с возлюбленным / instagram.com/anitasporty

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