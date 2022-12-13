Счастливая Бритни Спирс показалась в объятиях мужа-красавца и обратилась к фанатам

Популярная американская поп-певица Бритни Спирс похвасталась семейной идиллией с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Артистка опубликовала короткий ролик с любимым в фотоблоге. На видео счастливая исполнительница в белом наряде стоит в объятиях своего мужа. Тем временем Сэм обратился к поклонникам их пары и пожелал им счастливого Рождества.

Видео было записано у пары дома. Бритни и Сэм уже готовятся к рождественским праздникам, ведь позади пары красуется помпезная новогодняя елка.

Кстати, Бритни тоже обратилась к поклонникам и отметила, что Рождество уже будет совсем скоро. Впоследствии артистка опубликовала видео с самолета и отметила, что прилетела в Нью-Йорк. Так что вполне возможно, что именно там исполнительница будет встречать праздники.

Напомним, недавно Бритни Спирс испугала поклонников своей очередной выходкой. Артистка опубликовала видео, где прямо с пола ест торт.

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