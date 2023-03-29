Счастливая Бритни Спирс увлекла фотографиями в объятиях мужа Сэма Асгари

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала, насколько счастлива рядом со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram кадрами рядом с любимым. Улыбающаяся Бритни весело позировала в объятиях Сэма на борту частного самолета.

На этот раз Спирс не стала оставлять многословную подпись под фото, а просто добавила много разных романтических эмоджи.

Фото: instagram.com/britneyspears

Публикация за пару часов набрала более тысячи лайков, однако поделиться своим мнением в комментариях фаны Спирс до сих пор не имеют возможности. Дело в том, что несколько месяцев назад Бритни ограничила возможность оставлять комментарии на своей странице после того, как ее подписчики снова начали беспокоиться касательно психологического состояния певицы.

Отметим, что волнения фанов совсем небезосновательны, ведь некоторые посты звезды действительно выглядят странно. Так, например, после публикации фото с мужем Бритни добавила в след сторис о том, что у нее загадочным образом исчезла часть вещей.

"Поскольку на этой неделе я делаю серьезную ретроспективу, я вернулась и проверила некоторые свои публикации и поняла, что половина моей одежды исчезла. Это мои любимые предметы гардероба, которых нет! Я публикую это, чтобы напомнить себе", — написала Бритни.

Фото: instagram.com/britneyspears

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