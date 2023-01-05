Счастливая Дарья Петрожицкая показала сладкие объятия с бойфрендом-красавчиком

Актриса показала, как она с возлюбленным была в Диснейленде.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая порадовала поклонников новым контентом со своим бойфредном.

Актриса опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в парижском Диснейленде. На снимке возлюбленный Дарьи сладко обнимает ее и целует, а счастливая Петрожицкая держит его рукой за шею.

Парочка позирует перед камерой в игрушечных ушках Мики и Минни Маус. Снимок влюбленные делали в сувенирном магазине Диснейленда.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, фото было сделано уже давно, еще в начале июня прошлого года. Тогда бойфренд подарил Даше на день рождения поездку в Диснейленд в Париже. Однако актриса только сейчас поделилась романтической фотографией.

Напомним, Дарья Петрожицкая сейчас вместе со своим возлюбленным проживает в Германии. Общий быт повлиял на их отношения. Актриса раньше делилась, что они стали чаще ссориться.

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