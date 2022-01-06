Счастливая Дарья Петрожицкая показала страстные объятия со своим бойфрендом-красавчиком

Звезда уехала отдыхать в Египет.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая решила провести новогодние праздники в Египте.

Компанию ей составили друзья – Павел и Анастасия. Также вместе с Дарьей поехал в Шарм-эль-Шейх и ее бойфренд – Алексей.

Дарья Петрожицкая со своим бойфрендом / instagram.com/petrozhitskaya

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором она страстно обнимается со своим любимым на фоне моря.

Напомним, Дарья познакомилась с Алексеем в отеле во время отдыха в Египте. Звезда долго скрывала свои отношения, ведь она убеждена, что "счастье – любит тишину". Впрочем, актриса все чаще начала показывать своего возлюбленного.

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