Счастливая Дарья Петрожицкая восхитила нежными объятиями со своим бойфрендом в Венеции

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала нежные объятия со своим бойфрендом.

В частности, артистка находится в Украине, где активно работает и играет в театре. Тем временем возлюбленной Петрожицкой живет в Германии. Влюбленные редко проводят время вместе, однако пользуются любой возможностью встретиться.

Актриса поехала к бойфренду за границу. Влюбленные встретились в итальянском городе Венеция. Там парочка романтично провела время вместе и сделала много совместного контента. Одним снимком с возлюбленным Дарья поделилась в Instagram. На фото счастливая Петрожицкая изображена в объятиях своего бойфренда. Правда, хоть знаменитость и не скрывает, что не одинока, но не спешит показывать лицо избранника и рассекречивать его личность.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Напомним, на днях певица Кристина Соловий подогрела слухи о романе с коллегой по сцене Сергеем Жаданом. Парочка вместе выступила на концерте и не стеснялась демонстрировать свое отношение друг к другу. В частности, Жадан крепко обнимал Соловий и не торопился отпускать.

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