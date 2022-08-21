Счастливая Даша Кацурина засветила забавные фото с Дантесом

Ресторатор и бизнесвумен Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, поделилась довольно интересным снимком.

В общем, Даша Кацурина поздравляла свою подругу – Александру Бородину – с днем рождения.

Ради этого ресторатор решила посвятить ей пост в Instagram-stories. Даша опубликовала серию забавных фотографий, на которых изображена с Александрой.

"Моя Александра, с днем рождения", – поздравила подругу Даша.

Интересно, что на фотографиях засветился и певец Владимир Дантес, которому приписывают роман с Дашей.

"Люблю", — написала ресторатор, вероятно, Александре.

Даша Кацурина засветила фото с Дантесом / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, после развода с Надей Дорофеевой Дантесу приписывают роман с Дашей Кацуриной. Парочка не скрывает, что активно проводит время вместе. Более того, в их социальных сетях они публикуют довольно пикантные фото.

В частности, однажды экс-жена Кацурина разместила фото, где была изображена в нижнем белье, в то время как Дантес заплетал ей косички. Тогда они вместе приехали в Израиль. А еще Дантес размещал фотографии, которые парочка сделала в фотоавтомате. На них Вова и Даша дурачились, а на одной – целовались в губы. Поэтому, чтобы унять любопытство фанатов, таролог рассказала, есть ли роман между Дантесом и Кацуриной.

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