Счастливая Дженнифер Лопес поделилась, как встретила Рождество с Беном Аффлеком: "Мы удвоили любовь"

Исполнительница Дженнифер Лопес поделилась, как встретила Рождество со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком.

Супруги решили не устраивать громкие вечеринки, а провести праздничный день в семейном кругу с самыми родными людьми. В частности, компанию Дженнифер и Бену составили их дети от предыдущих браков.

Несмотря на то, что Рождество пара встретила в семейном кругу, исполнительница тщательно готовилась. Дженнифер даже выбрала тематику праздника – "Колибри". Во-первых, именно так называется новая песня Лопес из альбома This Is Me… Now. Во-вторых, для артистки колибри – это символ любви.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

"Для меня колибри — это посланники любви. Они тоже самые быстрые птицы, но они всегда успевают остановиться, съесть что-то сладкое и понюхать розы. Я отождествляю себя с ними, когда я вижу их, я чувствую, что это знак от Бога, что все будет хорошо. В этом году я решила, что колибри будет идеальной темой. Мы объединили семьи, удвоили людей, удвоили веселье, удвоили любовь, удвоили подарки и утроили хаос!", — поделилась Джей Ло, пишет E! Новости.

Кстати, артистка также тщательно выбирала рождественский наряд. Певица для праздника выбрала яркое мини-платье от Gucci. Наряд артистка приобрела почти год назад, но одела его только на Рождество.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, недавно на одной из рождественских вечеринок Дженнифер Лопес и Бен Аффлек порадовали поклонников семейным дуэтом. Супруги вместе спели, а потом они поцеловали друг друга.

