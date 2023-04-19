Счастливая Елизавета Юрушева впервые показала, как со Скичко брак регистрировала

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — поделилась личными размышлениями.

В Instagram Лиза опубликовала пост, где поразмышляла о разрыве отношений во время войны. По словам бизнесвумен, она часто слышит, как девушки говорят, что им гораздо лучше быть без пары. Однако сама Юрушева убеждена, что без своего мужа не справилась бы с некоторыми своими проблемами и переживаниями.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко в ЗАГСе / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Сейчас я понимаю, что я без своего мужа не справилась бы в некоторые периоды, и так же наоборот. Даже в моменты успеха или большого счастья хочется обернуться и сказать – смотри, как круто, или услышать в ответ простое "поздравляю" или "я счастлив за тебя"! Это так бесценно!" – отметила Юрушева.

Бизнесвумен также впервые поделилась снимками из ЗАГСа, сделанными сразу же после того, как они с Александром Скичко узаконили отношения.

"Эти фото сделаны в первые секунды после регистрации нашего брака в ЗАГСе", — поделилась Лиза.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко в ЗАГСе / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно жена Скичко опубликовала редкое фото, на котором изображена их семья в полном составе. В частности, на Пасху супруги были вместе.

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