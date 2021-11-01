Счастливая Илона Гвоздева порадовалась вылету MELOVIN из "Танцев со звездами"

Между танцовщицей и артистом долгое время был конфликт.

Хореограф Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет певца MELOVIN после девятого эфира шоу "Танцы со звездами".

На странице в Instagram Гвоздева запостила видео, где она счастливая вместе с кумой танцует ча-ча – тот самый танец, который стал фатальным для артиста. Позади девушек виднеется телевизор, на котором транслируют "Танцы со звездами" и где объявили, что вылетел MELOVIN.

"Не благодарите! И помните,все в этой жизни бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала!" – подписала видео Илона.

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Как известно, конфликт между Илоной Гвоздевой и MELOVIN и его партнершей Лизой Русиной возник во время судейства хореографа на пятом эфире "Танцев". Гвоздева резко раскритиковала Русину и заметила, что она недостаточно универсальная танцовщица.

Затем между артистами последовал словесный спор в соцсетях. А в восьмом эфире MELOVIN и Русиной "повезло" танцевать с Гвоздевой в трио. Тогда на публику знаменитости демонстрировали, что между ними вроде бы больше нет вражды. Но после эфира Гвоздева снова раскритиковала пару, мол, они несерьезно относились к репетициям, пропускали их и были заняты своими делами. Наконец Мэл не удержался и высказал в фотоблоге все, что думает о Гвоздевой. Он отметил, что пытался разрешить конфликт, однако, по его словам, Илона "пробила дно человечности". По словам MELOVIN, Илона в глаза говорит одно, а в Instagram-stories – совсем другое. Позже она удаляет публикации.

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