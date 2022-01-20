Счастливая Ирина Сопонару умилила нежным фото с новым бойфрендом-красавчиком

Влюбленные отдыхают в Таиланде.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару уже не скрывает своего нового бойфренда-британца и все чаще показывает фото с ним.

К слову, влюбленные вместе уехали отдыхать в Таиланд. Конечно, они устраивают себе разнообразные импровизированные фотосеты. В своем Instagram Ирина поделилась новым фотоснимком.

Снимок был сделан вечером. На фото счастливая Ирина склоняет голову на плечо бойфренда-красавчика и делает селфи.

Ирина Сопонару с бойфрендом-британцем / instagram.com/irinasoponaru

К слову, поклонники артистки не могли сдержаться и засыпали ее комплиментами. Фаны отметили, что они с Рисом – идеальная пара.

Напомним, избранник Ирины родом из Великобритании, однако живет в Киеве. Они познакомились на одной вечеринке.

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