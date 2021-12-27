Счастливая Иванна Онуфрийчук в прозрачном наряде показала нежные поцелуи с мужем

Звезда вместе с любимым отдыхает на Мальдивах.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук недавно вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом, полетела на отдых.

Супруги решили насладиться живописными Мальдивами. Там влюбленные проводят активный отпуск. В частности, парочка ходит к океану, пробует разнообразные вкусняшки и, конечно же, наслаждается компанией друг друга.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

К слову, в своем Instagram Иванна показала довольно чувственные фото, на которых изображена с Алмазом. Ведущая в прозрачном наряде и ее муж катались на велосипедах. Они устроили настоящую романтику. Влюбленные нежно обнимались и целовали друг друга.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Люблю нас таких, искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одну важную вещь: с ним я могу быть самой собой. Он любит и ценит меня именно такой, какая я есть: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом", — поделилась счастливая Иванна.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

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