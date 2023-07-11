Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Счастливая Камалия весело провела время с экс--мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми в Лондоне

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1033
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Счастливая Камалия весело провела время с экс--мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми в Лондоне

Камалия с Мохаммадом Захуром и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дочери пары закончили обучение в школе.

Певица Камалия со своим эксчеловеком, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, продолжают удивлять фанатов своими отношениями после расставания.

Так, бывшие супруги хорошо вместе проводят время в Лондоне, где учатся их дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла. Девочки как раз закончили учебный год в школе, поэтому звездные родители приехали поддержать их.

На своей странице в Instagram Камалия восхищала поклонников новым видео, на котором веселилась вместе с Захуром и дочерьми во время празднования Родительского дня в школе. Как рассказала певица, совсем скоро девушки должны вернуться в Украину, о чем очень мечтают.

"Лондон. Родительский день и последний день обучения в школах Британии. Впереди летние каникулы. Ура! Девочки очень мечтают уехать в Украину", — написала в подписи к ролику Камалия.

Напомним, что в апреле Камалия и Захур ошеломили новостью о своем расставании. Пара была в браке 20 лет. Причины такого решения ни певица, ни миллиардер не озвучивали. Однако, как рассказывала ранее Камалия, накануне развода они с мужем впервые серьезно поругались из-за его дочери от бывшей жены-россиянки.

В комментарии сайта ТСН.ua Камалия прокомментировала, что же происходит в ее отношениях с Мохаммадом Захуром.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1033
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация